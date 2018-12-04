كيلي بروك تتألّق بثوب سباحة أسود كَشَفَ عن جسدها الرشيق

أخذت عارضة الأزياء الساحرة والممثلة كيلي بروك، استراحة في حديقتها الريفية بعيدا عن أجواء لندن، إذ يمكن رؤية النجمة في حوض مياه مع نبات زنبق في جلسة تصوير، وفي صورة أخرى يُمكن رؤية بروك وهي ترتدي ثوب سباحة أسود يكشف عن جسدها الرشيق المتناسق، بينما تجلس بروك على سلم خشبي مطلي باللون الأزرق وفي الخلفية بعض النباتات الخضراء.

وانتقلت النجمة من أجواء لندن الحيوية في العام الماضي إلى مزرعة القرن الخامس عشر في كينت مع صديقها جيريمي باريزي، البالغ 33 عاما، وفي حديثها عن انتقالها من لندن إلى لوس أنجليس ثم إلى لندن مرة أخرى قالت النجمة لصحيفة "ديلي ستار": "أنا دائما أحبّ في الهواء الطلق، والانتقال إلى عالم الخضرة منحني السلام، كما أعطاني المزيد من الراحة".

وأضافت عارضة الأزياء: "لا أعرف كيف حدث ذلك.. كنت أعيش في لوس أنجليس في إحدى الدقائق، وفجأة، عدت إلى المملكة المتحدة وأعيش في الريف!".

وتحدّثت بروك مؤخرا عن زيادة ثقتها بشأن جسدها منذ أن دخلت إلى الثلاثينات من عمرها، وقالت لصحيفة "صن": "عندما تتقدّم في السن تستقرّ وتُدرك أن مظهرك ليس في الحقيقة ما هو مهم، وهذا ما أنا عليه بدأت أكبر وأتجعد وهذا طبيعي"، وأضافت "لا أريد أن أتنافس مع شابة في العشرين من عمرها".