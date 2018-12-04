كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 08:03 صباحاً - الأورمان : التبرعات انخفضت 50% بسبب الحملة الشرسة على العمل الخيري

كتبت : انجي بيومي

علق حسام قباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، على تبرئة وزارة التضامن مستشفى 57357 من تهم الفساد المالي التي وجهت إليها، قائلا: "مبروك لأطفال السرطان".

وأشار "قباني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أكبر 5 جهات في مصر شاركت في التحقيق، موجهًا التحية إلى وزارة التضامن لجهودها في كشف الحقيقة.

ولفت إلى أن التبرعات للجمعيات الأهلية انخفضت بسبب الحملة الشرسة على العمل الخيري، كاشفًا أن التبرعات لجمعيته انخفضت 50% خلال الشهور الماضية.