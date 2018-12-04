دينا عبدالمقصود بطلة كمال الأجسام: "عايزة أتجوز إنسان مميز جدًا"

أعربت دينا عبدالمقصود، أول محترفة مصرية في رياضة كمال الأجسام، عن حبها الكبير للعبة كمال الأجسام، معللة لأنها لعبة قوية، وكانت تذهب مع والداتها للجيم للحفاظ على لياقتها البدنية يوميًا.

وأضافت دينا خلال حوارها مع الإعلامية بثينة توكل، في برنامج "القاهرة اليوم": "الجيم كان حياتي وكنت بروح له يوميا، وأتدرب بشكل قوي وعندي تحديات كبيرة هاسعي لتحقيقها في لعبة كمال الأجسام".

وأكدت عبدالمقصود أنها تبعد عن أي شيئ يشغلها عن كمال الأجسام، مشيرة إلى رغبتها في الزواج من شخص له مواصفات خاصة ليساعدها على النجاح.

وتابعت: "لما ييجي الإنسان وأنا مش متسرعة، وعايزة إنسان له مواصفات جدا مميزة، ويطلعني لفوق مش يرجعني لورا".

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