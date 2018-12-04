كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

سيكون هذا اليوم مليء بالأحداث الكروية بداية من فترة المساء بتوقيت مكة المكرمة ، حيث ستقام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، بالإضافة إلى انطلاق الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي باقامة ثلاث مباريات.

وتعتبر مباراة واتفورد أمام مانشستر سيتي على ملعب فيكارج رود من أبرز لقاءات اليوم في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي ، والتي تستكمل مساء يوم الأربعاء بعدد من المواجهات وأبرزها مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وآرسنال.

وتنطلق مساء هذا اليوم أيضاً مباراة الإياب من الدور 32 من بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم من خلال إقامة أربعة مباريات ، في حين تبدأ مساء اليوم منافسات الدور الرابع من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم ، حيث ستقام ثلاث مباريات فقط.

وستقام الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي هذا اليوم من خلال إقامة أربع مباريات ، بالإضافة إلى انطلاق الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي بإقامة خمس مباريات.

بالإضافة إلى ذلك ، تستكمل الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم فجر اليوم الثلاثاء من خلال إقامة أربعة مباريات وأبرزها بين فيليز سارسفيلد وروزاريو سنترال على ملعب خوسيه امالفيتاني في الساعة الواحدة فجراً.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 04/12/2018 بتوقيت القاهرة..

* الدوري الإنحليزي الممتاز (الجولة الخامسة عشرة)

بورنموث × هيديرسفيلد تاون .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

برايتون × كريستال بالاس .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

وست هام × كارديف سيتي .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

واتفورد × مانشستر سيتي .. الساعة 22:00 (بي إن سبورتس)

* الدوري الفرنسي (الجولة السادسة عشرة)

أميان × موناكو .. الساعة 20:00 (بي إن سبورتس)

نيس × أنجيه .. الساعة 20:00 (بي إن سبورتس)

مونبلييه × ليل .. الساعة 22:00 (بي إن سبورتس)

* كأس إسبانيا لكرة القدم (إياب الدور 32)

فالنسيا × إيبرو .. الساعة 20:30 (بي إن سبورتس)

خيتافي × قرطبة .. الساعة 20:30 (بي إن سبورتس)

رايو فاليكانو × ليجانيس .. الساعة 21:30 (بي إن سبورتس)

إسبانيول × قادش .. الساعة 22:30 (بي إن سبورتس)

* كأس إيطاليا لكرة القدم (الدور الرابع)

بينفينتو × تشيتاديللا .. الساعة 16:00 (أبوظبي الرياضية)

بولونيا × كروتوني .. الساعة 19:00 (أبوظبي الرياضية)

سامبدوريا × سبال .. الساعة 21:45 (أبوظبي الرياضية)

* دوري الخليج العربي الاماراتي (الجولة الثانية عشرة)

الإمارات × عجمان .. الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة. (أبو ظبي الرياضية1)

الظفرة × الظفرة .. الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة. (أبو ظبي الرياضية2)

بني ياس × شباب الأهلي دبي .. الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة. (أبو ظبي الرياضية1)

النصر × الفجيرة .. الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة. (أبو ظبي الرياضية2)

* دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي (الجولة الخامسة عشرة)

القيصومة × الطائي .. الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

الشعلة × الوشم .. الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

ضمك × هجر .. الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

النجوم × العدالة .. الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

الخليج × الكوكب .. الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

* الدوري الأرجنتيني (الجولة الرابعة عشرة)

فيليز سارسفيلد × روزاريو سنترال .. الساعة 01:15 بتوقيت مكة المكرمة. (بي إن سبورتس)

مارتن دي سان خوان × يونيون سانتا في .. الساعة 01:15 بتوقيت مكة المكرمة. (بي إن سبورتس)

هوراكان × ديفينسا خوستيكا .. الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة. (بي إن سبورتس)

تاليريس كوردوبا × راسينج كلوب .. الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة. (بي إن سبورتس)