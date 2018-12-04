كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - نقيب الفلاحين: المصريون استوردوا بـ50 مليون دولار "رنجة"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه رغم ما تم إنفاقه على الاستزراع السمكي ووجود نهر النيل إلا أن الدولة فشلت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بسبب الصيد الجائر، مؤكدا أن هناك إهمالا جسيما في إدارة الثروة السمكية، وهناك فجوة غذائية بما يصل إلى 18% لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن مصر تمتلك 15 مليون فدان مسطحات مائية، ومع ذلك لم تحقق اكتفاء ذاتيا من الأسماك، مؤكدا أن مصر تستورد رنجة وسردين بـ50 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد أسماك البلطي.

وطالب وزارة الزراعة بسرعة الكشف عن أسباب توزيع مكافآت شهرية وصلت إلى 2 مليون و800 ألف جنيه على العاملين بالثروة السمكية من المنحة الإيطالية.