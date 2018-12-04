كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - سبورتنج لشبونة يهزم ريو أفي ويخطف وصافة الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة

اقتنص سبورتنج لشبونة وصافة الدوري البرتغالي، بعد أن حقق فوزا كبيرا خارج قواعده على حساب ريو أفي، بنتيجة 3-1، على ملعب (دوس أركوس)، مساء الإثنين، في ختام الجولة الـ11 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي، 2-1، حيث سجل له برونو فيرنانديز وباس دوست في الدقيقتين 8 و23 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض جواو سشميدت في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، أمن جوفاني كابرال النقاط الثلاثة لسبورتنج بالهدف الثالث في الدقيقة 72.

وبهذا يقتنص "أسود" لشبونة انتصارهم الرابع على التوالي في المسابقة، لينقضوا على الوصافة، بعد أن أصبح رصيدهم 25 نقطة، ويبتعدوا بفارق نقطتين خلف المتصدر بورتو.

في القابل، تجمد رصيد ريو أفي عند 18 نقطة في المركز الـ6، بفارق الأهداف خلف فيتوريا جيمارايش.