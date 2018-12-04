كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - طبيب أورام: العقار الجديد للسرطان يعالج 5% فقط
كتبت : شيرين عصملي
قال وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بجامعة الإسكندرية، إن العلماء اكتشفوا الطفرات الجينية الأولية لمرض السرطان وحتى الآن مازالت الاكتشافات تتوالى من أجل التوصل لعلاج جذري لهذا المرض.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أي سرطان هو عبارة عن تغيير جيني مكتسب أو وراثي نتيجة الملوثات التي تؤثر في الجينات فتسبب أشكال السرطان.
وأكد أن العقار الجديد يعالج فئة معينة من أنواع السرطان لا تتعدى الـ 5% من أنواع هذا المرض لكن التوقعات تؤكد امتداد هذا العلاج وتطوره ليشمل أنواعا أخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أورام: العقار الجديد للسرطان يعالج 5% فقط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .