كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - طبيب أورام: العقار الجديد للسرطان يعالج 5% فقط

كتبت : شيرين عصملي

قال وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بجامعة الإسكندرية، إن العلماء اكتشفوا الطفرات الجينية الأولية لمرض السرطان وحتى الآن مازالت الاكتشافات تتوالى من أجل التوصل لعلاج جذري لهذا المرض.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أي سرطان هو عبارة عن تغيير جيني مكتسب أو وراثي نتيجة الملوثات التي تؤثر في الجينات فتسبب أشكال السرطان.

وأكد أن العقار الجديد يعالج فئة معينة من أنواع السرطان لا تتعدى الـ 5% من أنواع هذا المرض لكن التوقعات تؤكد امتداد هذا العلاج وتطوره ليشمل أنواعا أخرى.