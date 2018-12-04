كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - ننشر قرعة الدور الثالث لكأس الإتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي





يستهل فريق تشيلسي حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أرضه في مواجهة نوتنجهام فورست المنافس بالدرجة الأولى. واسفرت قرعة الدور الثالث التي جرت اليوم الاثنين عن مواجهة مانشستر سيتي لروثرهام المنافس بالدرجة الأولى. ويلعب ارسنال حامل اللقب القياسي برصيد 13 لقبا من بينها ثلاثة ألقاب في أخر خمسة أعوام، أمام سوليهول أو بلاكبول. ويلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون فيما يلعب توتنهام مع ساوثبورت أو ترانميري. ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه ريدينج. وتقام مباريات الدور الثالث بين يومي الرابع والسابع من يناير المقبل.

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