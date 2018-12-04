كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - "الإبراشي" عن فستان رانيا يوسف : إرتدته لإحداث ضجة إعلامية بعدما خفت الأضواء عنها

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه مضطر للتعليق على فستان الفنانة رانيا يوسف مرة أخرى بسبب إثارته لوسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن تقديم "يوسف" الاعتذار يجب أن ينهي الأزمة بدلًا من اللجوء إلى المحاكم.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الإثنين، أن فستان رانيا يوسف كان مقززًا ويدعو للقرف، ولا يمكن وصفه بالسيء لأنه تعدى هذا الأمر.

ولفت إلى أنه واثق من أن رانيا يوسف ارتدت هذا الفستان حتى يحدث ضجة إعلامية بعدما خفت الأضواء عنها، لافتًا إلى أن الفستان اختيار شخصي أحمق ولا يجب أن يسيء إلى الفن أو تنشغل مصر به.