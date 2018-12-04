كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - عصام عبد الفتاح: كلام سيد عبد الحفيظ أي "بتنجان".. فيديو

عصام عبدالفتاح

واصل عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، دفاعه عن الحكام المصريين، مؤكدًا اعتزامه وضع ضوابط للتصدي ضد أي تجاوزات ضدهم خلال الفترة الأخيرة -على حد وصفه-.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات لـ"صدى البلد": "لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تجاوزات غير مقبولة ضد التحكيم، وسنناقش هذا الأمر في جلسة اتحاد الكرة لوضع ضوابط واضحة".

وأضاف: "الحكام المصريين من أفضل الحكام في العالم، رأينا كيف يتم الاستعانة بهم لإدارة مباريات الدوري التونسي".

وأكمل: "قلت من قبل أن هذا الموسم سيكون الأصعب بعد الخلافات التي حدثت بين الأندية، التي تحاول إقحام التحكيم في أي مشكلة، رغم أننا ليس طرفًا".

وأوضح: "نريد أنهاء الموسم على ما يرام، لجنة الحكام هي الجهة الوحدية التي تعترف بالأخطاء عن حدوثها، لكن هناك من يعلق أخطائه على التحكيم، لذلك أتمنى أن تكون الأمور أفضل".

وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلا: "يجب ان تكون هناك عقوبات على من يتجاوز أو يوجه إهانات ضد التحكيم، ونتمنى أن تكون هناك شفافية في توقيع العقوبات على الجميع".