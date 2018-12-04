كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 03:51 صباحاً - أمير مرتضى منصور: جروس لن يرحل عن الزمالك.. فيديو

كريستيان جروس

طالب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك الأندية الأخرى، بدعم الحكام المصريين وعدم إرهابهم، وذلك رداً على انتقادات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لهم.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال أمير مرتضى:"من حق سيد عبد الحفيظ أن يعترض على حكم بعينه أو مباراة أو نتيجة، لكن ليس مقبولاً منه أن يتحدث عن الزمالك لأنه غير معني به".

وكان سيد عبد الحفيظ قد انتقد الأداء التحكيمي في مباريات الزمالك واختيارات لجنة الحكام لمباريات الفريق الأبيض الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف نجل رئيس الزمالك:"يجب أن يكون عبد الحفيظ مهتماً بفريقه فقط، علينا أن ندعم الحكام، وإذا وجدت الأخطاء نعمل على إصلاحها، ونتوقف عن إرهاب الحكام".

وتابع أمير مرتضى:"لن يفوز أي فريق بالبطولة بفضل الكلام والتصريحات عن الأندية المنافسة أو التحكيم، الأهلي حصل على ركلتي جزاء أمام الترجي ولم نُصرح بشأن عدم صحتهما، لأننا لا نهتم سوى بفريقنا".

وأنهى المشرف على الكرة في الزمالك:"نتمنى أن تكون التصريحات مسئولة من أجل استقرار المسابقة التي أصبحت قوية، ومعلومات عبد الحفيظ خاطئة لأن الزمالك خاض 14 مباراة بإدارة 11 حكم مختلف".

وأكد نجل رئيس الزمالك أن المدير الفني للقلعة البيضاء السويسري كريستيان جروس لن يرحل عن تدريب الفريق بسبب الخسارة أمام الإتحاد اللسكندري والخروج من البطولة العربية.

مؤكداً أن الفريق أغلق صفحة مباراة الإتحاد نهائياً ويتطلع للتعويض في المباريات المقبلة ببطولة الدوري المصري والبطولة الإفريقية..