4 أيام والفستان يتصدر الأزمة.. رانيا وهيفاء بطلتا "الترند" 

4 أيام متتالية، ولم يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أو يتحدثون سوى عن أزمة فستان رانيا يوسف التي احدثت ضجة كبيرة، فور ظهور الفنانة بفستان جريئ بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الأربعون وصفه البعض بإنه يعارض العادات والتقاليد.

ذلك الفستان الأسود الشفاف ذو الكاش مايوه المثير، الذي أظهر مفاتن الفنانة وجعلها حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية أيضًا، ليتطور الأمر للقضايا والاعتذارات والمحاكم، على النحو التالي:

اتهامات بالفسق والفجور:

تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام، اتهموها خلالها بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور"، فيما دعا المحامي نبيه الوحش، نقابة المهن التمثيلية لإيقاف الممثلة رانيا يوسف عن العمل 3 أشهر على الأقل.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تتوعد فيه بالتحقيق مع كل ما تراه تجاوزا في حق المجتمع المصري.

اعتذارات وتبريرات:

خرجت الفنانة الأربعينية عن صمتها مؤخرًا من خلال تقديمها اعتذار رسمي لمن أغضبتهم إطلالتها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلاله أنها لم تقصد إثارة حفيظة وغضب الكثيرين.

ولم يتوقف الأمر على الاعتذار فقط، بل قامت "يوسف" بمداخلة تلفزيونية مساء أمس، عبر برنامج "مساء DMC"" مع الإعلامية إيمان الحُصري، لتوضح وتُبرر الأمر من البداية للنهاية.

التنازل عن البلاغات:

انتهت الأزمة أخيرًا عقب إعلان المحامون الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، التنازل عن بلاغاتاتهم بعد أن اعتذرت الأخيرة عن الواقعة بسبب الفستان، مُصدرين بيانًا رسميًا أكدوا فيه إن البلاغات لم تكن بغرض تحقيق مكاسب أو منافع شخصية، ولا تهدف للنيل من شخصها، بل كانت من منطلق الحرص على النظام العام والآداب واستشعار الخطر الذي يواجهه المجتمع المصر.

- هيفاء وهبي تكتسح البحث:

لم يكن فستان رانيا هو الوحيد المتصدر المشهد، بل فستان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضًا، التي ظهرت به في إحدث جلسات تصويرها، وتم تداول الصور بشكل كبير، وظهرت "وهبي" بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا للغاية بلون النيود، يحاكي "مايو البحر" أظهر مفاتنها بشكل كبير كما أن تصميمه تشابه مع تصميم رانيا يوسف، الأمر الذي احدث جدلًا كبيرًا.

هيفاء تشكك في صور فستانها:

كذبت هيفاء وهبي تلك الإطلالة على الفور عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" قائلة: "في صورة نزلتلي فجأه متصورة من أكتر من سنة من مشهد فيلم -خير وبركة- اللي ظهرت فيه كضيفة".

وأضافت: "الصورة تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها! ولو هالصور هالقد مهمة ومزلطة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم؟ لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل!!".

وأكدت أنها أبلغت السلطات للتحري وراء القائم بنشر صورها، والتلاعب بها، مضيفة أنها سوف تقاضي من يفعل ذلك.

مقطع فيديو يتنافى مع تكذيب هيفاء:

على الرغم من ادعاء الفنانة بأن صورها تعرضت لتعديلات من أجل مهاجمتها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة وهي ترقص بنفس الفستان المثير للأزمة، وهو يظهر كما ظهر بالصور دون إجراء تعديلات كما ادعت الفنانة.

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