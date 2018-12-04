كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:10 صباحاً - إزالة 90 حالة تعدى على الأراضى الزراعية جنوب الأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى قرى النمسا والعضايمة والمساوية والقرايا ، مما أسفر عن إزالة 90 حالة تعدى بينهم 22 حالة تعدى فى المهد.

وشارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ويوسف جلال نائبا المركز، وشعبان عباس نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد أبو الوفا بسطاوى مفتش فرقة إسنا، ومهندسين الادارة الزراعية بإسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

يأتى ذلك فى اطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.