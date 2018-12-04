كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:10 صباحاً - في أول حوار لها بعدما أثير حول فستانها..رانيا يوسف تكشف سبب الأزمة

كتبت : انجي بيومي

كشفت الفنانة رانيا يوسف، تفاصيل الأزمة التي أثيرت بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أنها اشترت الفستان من أحد المولات في دولة عربية، وكان معها بناتها، وقالوا لها "حلو أوي يا مامي".

وأشارت "يوسف"، خلال حوارها برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنها لم ترتديه إلا يوم حفل الختام، مضيفة: "البطانة اترفعت، ومكنتش أعرف.. الفنانة إيمي سالم هى اللي نبهتني وقالتلي البطانة اترفعت، وكنت عديت الريد كاربت واتصورت خلاص".

ونوهت بأن التصريحات التي نقلت عنها بأنها لا ترى في الفستان مشكلة، كانت عن فستانها فى الافتتاح، وليس الختام.