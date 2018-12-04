كوريا الشمالية تنقلب على "السيدة الوردية" في إطار خطتها التجديدية

عادة ما كان يستعين النظام الكوري الشمالي بالمذيعة ري تشون هي، عندما يريد بث نبأ هام، لكن ذلك أصبح من الماضي بسبب خطة لتجديد التلفزيون في الدولة المنعزلة.

وأفادت "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، بأنه جرى استبدال ري، ذات الـ75 عامًا، التي تعتبر أشهر مذيعة في البلاد، بمذيعين ومذيعات شباب.

وبدأت المذيعة المخضرمة في العمل بالتلفزيون الكوري الشمالي عام 1971، وأصبحت كبيرة المذيعين في ثمانينيات القرن الماضي.

وتعيش الجدة ري مع عائلتها في منزل فخم في العاصمة بيونج يانج، ولا تقدم في السنوات الأخيرة نشرات الأخبار الاعتيادية، بل يتم استدعاؤها لقراءة "الأخبار المهمة" فقط.

ويلقب كثيرون ري بـ"السيدة الوردية"، بسبب مواظبتها على ارتداء ملابس "هانبوك" التقليدية باللون الوردي.

وتميزت ري خلال مسيرتها المهنية بأدائها الحماسي في قراءة آخر "الأخبار النووية والصاروخية"، الأمر الذي حولها إلى رمز للمذيعة المخلصة للنظام بكوريا الشمالية.

وأشارت تقارير إلى اختفاء المذيعة المخضرمة من القناة الكورية، بعد استبدالها بمذيعين شباب، في إطار خطة زعيم البلاد، كيم جونج أون لتحديث الدولة الشيوعية، تطبيقا لشعار "مواكبة القرن الجديد واتجاهاته".

وبدأ المشاهدون يلمسون تغيير في طبيعة الأخبار، التي تقدم إليهم عبر التلفزيون الرسمي، الذي بدأ ينشر بشكل متزايد أخبار عن العالم الخارجي، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وقال الأكاديمي كانج دونج وان، إن التغيير الذي يطرحه الزعيم الكوري انعكس على طريقة عرض الأخبار وإنتاج البرامج، وبأن الأسلوب الذي كانت تتبعه، المذيعة المسنة، لا يناسب المرحلة الحالية.

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