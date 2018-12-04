رانيا يوسف: "أنا مش عبيطة عشان أدفع في فستان دم قلبي وأرميه في الدولاب"

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لم تقصد أبدًا ارتداء فستان مثير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة: "أنا مش عبيطة أشتري فستان أدفع فيه دم قلبي وأرميه في الدولاب".

وأضافت "رانيا"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا مش بقيت أفتح مواقع التواصل من بعد المشكلة دي، أنا مكنتش قاصدة ده، ليه نفترض سوء النية".

وتابعت قائلة: "أنا مش بنام من بعد اللي حصل، بس بصراحة نمت إمبارح من أدوية البرد، ومن يوم ختام المهرجان مخرجتش من البيت".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".

وبدورهم، تقدم المحامون عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنهم تنازلوا اليوم عن البلاغ وعن الجنحة المباشرة ضد الفنانة أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية.

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