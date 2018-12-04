بالفيديو- رانيا يوسف ليست الأولى.. مواقف محرجة على "الريد كاربت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

أثارت الفنانة رانيا يوسف أزمة بسبب فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وأوضحت خلال وجودها ضيفة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، سبب مشكلة الفستان.

وقالت "رانيا"، إن "بطانة" الفستان من الخلف ارتفعت للأعلى دون أن تنتبه لها، وانتبهت بعدما سارت من الريد كاربت.

وتعرضت عدد من الفنانات والمشاهير لمواقف مماثلة محرجة على الريد كاربت، بسبب فساتينهن، ونستعرض أبرز تلك المواقف.

- فيفي عبده

على السجادة الحمراء، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تعرضت الفنانة فيفي عبده لموقف محرج بسبب طول فستانها، وأدى إلى تعثرها.

- زوجة أحمد الفيشاوي

تعرضت ندى الكامل لموقف محرج بعدما لم تستطع الحركة لتشابك ذيل فستانها مع حذائها، وكادت أن تسقط أثناء المشي، إلى أن تدخل زوجها أحمد الفيشاوي لينقذها من الموقف، وذلك في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

- غادة عادل

خلال صعود الفنانة غادة عادل سلالم الريد كاربت، كادت أن تسقط على الأرض بسبب تعثرها في فستانها الطويل، لكنها استعادت توازنها في أخر لحظة، وكان ذلك في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثانية.