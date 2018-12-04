كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - مكرم أحمد : "ltc" ارتكبت مخالفات كثيرة..وتعبنا وزهقنا منها

كتبت : انجي بيومي

قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قناة LTC ارتكبت مخالفات كثيرة والمجلس انذرها كثيرا لوقف ابتذالها، معلقًا: "تعبنا وزهقنا من المحطة ديه وأنذرناها أكتر من مرة.. وصبرنا عليها كتير.. قولنا ليها كفاية ابتذال.. عندها ملف كامل مخالفات."

وأعرب "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، عن سعادته بتبرأة مستشفى 57357 من المخالفات المالية، مؤكدًا أن تقرير الوزارة أنصف المستشفى من الحملة الشرسة التي تعرضت لها.

وأشار إلى أنه طالب بوقف الهجوم على مستشفى 57357 لحين انتهاء التحقيقات، معقًبا: "احنا لا نقيد الحريات نحن أكثر الناس حماسا لحرية الرأى والتعبير.. إحنا بنقول متقولش خبر كاذب.. أتأكد قبل ما تتهم أحد.. راعوا الضرورات ولكن اتهموني أننا نتستر على الفساد".