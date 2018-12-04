كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - تعرف علي مصير الإعلامي محمد موسي بعد أيقاف قناة LTC

شهدت الشهور الماضية تقديم بعض المذيعات والمذيعين لعدد من الوقائع غير المهنية أثناء تقديمهم لبرامج على الهواء، وهو الأمر الذي رآه بعض المراقبين بأنه يهدف للإثارة وتحقيق نسب متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تعرض بعضهم للإنذار والوقف أحيانًا إلى أن الظاهرة لم تختفي بعد.

وكان من بين القنوات التي يظهر فيها هؤلاء الإعلاميين فضائية "LTC" والذي أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بثها لحين تقنين أوضاعها القانونية.

وذكر جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للأعلام في خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر.

وبهذا القرار ستتوقف كافة برامج القناة، والتي أغلبها برامج إعلانية "تبيع الهواء بالحلقة" وليس بالموسم، مثل:

الإعلامي محمد موسى، برنامجه "خط أحمر"، على شاشة القناة، وهو برنامج سياسي، يستضيف فيه المتحدثين بأسماء الوزراء، وعدد كبير من المفكرين، وذلك بعد وقف برنامجه على قناة "العاصمة"، بعد قيام الإعلامي والبرلماني سعيد حساسين ببيعها.

بينما يقدم أحمد عبدون برنامج "عم يتساءلون"، وهو برنامج ديني يستضيف فيه عددًا ممن أسماهم الدعاه الإسلاميين، حيث خرجت من هذا البرنامج دعاوى شاذة من بعض الضيوف مثل مفتي أستراليا، والشيخ ميزو، من أجل جذب المشاهدين.