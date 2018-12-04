كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - شاهد - الاميرة " جميلة عوض " تخضع لجلسة تصوير جديدة مع مني ذكي
خضعت الفنانة جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت معها بالجلسة الفنانة مني زكي خلال تواجدهما في أحد الكافيهات، وأظهرت جلسة التصوير عددًا من الزوايا المختلفة للنجمتين وكأنهما "الند بالند"، ولاقت الجلسة إعجاب متابعي جميلة عوض على حسابها.
وتحرص جميلة عوض على التواصل مع جمهورها ومتابعيها بنشرها عدد من الصور والفيديوهات لكل ما يخص حياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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