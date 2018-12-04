كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - أحمد موسي: الأتراك عايزين حد يعرف يدور الدولة







معتز عوض عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد معاناة الشعب التركي وشكواهم من النظام الحاكم وأسعار السلع المرتفعة والمرتبات والمعاشات. واشتكى الأتراك في المقطع، من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز وارتفاع أسعار السلع والأجور وارتفاع نسبة الضرائب، مطالبين بالحصول على حقوقهم . وعلق "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الأتراك عايزين حد يعرف يدور الدولة ويجلب حقوق الشعب التركي". وأضاف " موسى " قائلا:" الطماطم من 4 أشهر في تركيا كانت بـ 2 ليرة ودلوقتي بـ 10 ليرة، وتحدث الأتراك عن ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة 50%، هو ده حال الشعب التركي ولكن لا ترصد وسائل الإعلام التركي والحكومة التركية معاناتهم ".

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