كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - مودريتش يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم 2018

لوكا مودريتش

فاز الكرواتى لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسبانى، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والمقام حاليا فى العاصمة "باريس".

وحصد مودريتش الجائزة لينهى احتكار الثنائى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2008، بعدما قدم عاما مثاليا على كل المستويات، حيث حصد العديد من الألقاب الكبرى أبرزها دورى أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية مع نادى ريال مدريد، كما قاد منتخب كرواتيا للحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية فى كأس العالم الأخير الذى أقيم فى روسيا للمرة الأولى فى تاريخ بلاده بجانب الحصول على جائزة أفضل لاعب فى البطولة.