كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - هيجيربيرج تفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة فى 2018

هيجيربيرج





فازت أدا هيجيربيرج لاعبة منتخب النرويج ونادى أولمبيك ليون الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية فى نسختها الأولى لأفضل لاعبة فى العالم خلال العام الجارى 2018، خلال حفل توزيع الجوائز الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والمقام حاليا فى العاصمة "باريس". وحصدت أدا هيجيربيرج الجائزة بعد منافسة مع كلا من: لوسي برونزي لاعبة منتخب إنجلترا ونادى أولمبيك ليون الفرنسي، بيرنيلي هاردير لاعبة منتخب الدنمارك وفريق فولفسبورج الألمانى، أماندين هنري لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون، ليندساي هوران لاعبة منتخب الولايات المتحدة ونادي بروتلاند، سام كير لاعبة منتخب استراليا ونادي شيكاغو الأمريكي، فران كيربي لاعبة منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي، ساكي كوماجاي لاعبة منتخب اليابان ونادي أولمبيك ليون، دزينفير ماروزان لاعبة منتخب ألمانيا ونادي أولمبيك ليون، أميل ماجري لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون الفرنسي، مارتا لاعبة منتخب البرازيل ونادي أورلاند، ليكي مارتينز لاعبة منتخب هولندا ونادي برشلونة الاسباني، ميجان رابينوي لاعبة منتخب الولايات المتحدة وفريق سياتل رجين، فيندي رينارد لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك لون، كريستين سينكلاير لاعبة منتخب كندا وفريق بورتلاند.

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