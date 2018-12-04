كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - أحمد موسي يشن هجوما شرسا عبى أحد المواقع الصحفية

معتز عوض

علق الإعلامي أحمد موسى، على مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ هيئة الاستثمار بوقف الشركة المالكة لموقع الفصلة.

وشن" موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، هجوما شرسا على القائمين على موقع «الفصلة»، قائلا:" معرفش إزاي مصري يهين بلده ويحاول التقليل منها، وفي المقابل يفتخر بالعالم كله".

وقال:" الموقع أهان جواز السفر المصري، ليه بتهينوا بلدكم وتقللوا من قيمتنا.. سيبتوا إيه لجماعة التنظيم الإرهابي وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وما فيه دولة تسمح بحدوث ذلك على أرضها سواء في التليفزيون أو الصحف والمواقع".