كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - أحمد موسي يشن هجوما شرسا عبى أحد المواقع الصحفية
معتز عوض
علق الإعلامي أحمد موسى، على مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ هيئة الاستثمار بوقف الشركة المالكة لموقع الفصلة.
وشن" موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، هجوما شرسا على القائمين على موقع «الفصلة»، قائلا:" معرفش إزاي مصري يهين بلده ويحاول التقليل منها، وفي المقابل يفتخر بالعالم كله".
وقال:" الموقع أهان جواز السفر المصري، ليه بتهينوا بلدكم وتقللوا من قيمتنا.. سيبتوا إيه لجماعة التنظيم الإرهابي وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وما فيه دولة تسمح بحدوث ذلك على أرضها سواء في التليفزيون أو الصحف والمواقع".
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي يشن هجوما شرسا عبى أحد المواقع الصحفية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .