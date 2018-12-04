كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - عاجل - محمد صلاح يحصد المركز السادس في سباق الكرة الذهبية

محمد صلاح

احتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، المركز السادس فى الترتيب النهائى لقائمة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك فى الحفل المقام حاليا فى العاصمة الفرنسية "باريس".

واختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفى أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول فى اختيار كل صحفى على 5 نقاط، الثانى 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازلياً بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.

ويعتمد الصحفيون فى اختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم، بجانب مهارة اللاعب واحترامه فى الملعب، بالإضافة إلى مسيرته.