رانيا يوسف لمصور التقط صورا لها من الخلف: "بدل ما تصورني استرني"

انتقدت الفنانة رانيا يوسف، المصور الذي التقط لها صورًا من الخلف بفستانها المثير للجدل خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40، قائلة: "بدل ما تصورني استرني، وبعدين مكانك ده مش مكان المصورين".

وأضافت "رانيا"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر": "للأسف معرفتش لحد الآن مين اللي صورني من ورا، مكنش يصح يعمل كده، وبعدين ده مش مكان مصورين".

ورد أديب: "فعلا، دي مش مكان واحد شغال مصور محترم".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق...".

وبدورهم، تقدم المحامون عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنهم تنازلوا اليوم عن البلاغ وعن الجنحة المباشرة ضد الفنانة أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية.

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