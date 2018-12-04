"كبسولة النجاح".. 16 نصيحة للمذاكرة دون قلق وتوتر

تقترب امتحانات نصف العام، ومع قرب وقت الامتحان يشعر الآباء بالقلق أكثر من الطلاب أنفسهم، ويزداد توترهم، وهناك بعض الأمور، التي تحفز الطلاب وتساعدهم على المذاكرة دون أي توتر أو قلق.

وقدمت سمر سعودي، مستشار نفسي وأسري وتربوي ومنسق اللجنة الإعلامية بمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة من النصائح للطلاب خلال حديثها لـ"هن":

-حافظي دائما على ترتيب غرفتك قبل أن تبدأي فى المذاكرة، فالجلوس بالمكان غير المنظم وغير المرتب يبعث فى نفسك طاقة سلبية وضيق.

- يجب أن تحرصي على تناول وجبة الإفطار، لأن عدم تناولها يسبب قلة التركيز والشعور بالخمول والنوم، لذا احرصوا على تناول وجبة وإن كانت خفيفة مثل تفاحة، لتمنحكم طاقة حتى تأتي الفرصة للفطور.

- لا تؤجلوا المهام المطلوبة منكم لوقت آخر حتى لا تتراكم عليكم، وإن كان لا يوجد ضرورة لإنجاز بعض المهام في اليوم نفسه، فعلينا تحديد وقت محدد لإنجازها.

- احرصوا على وضعية جلوس صحيحة ومريحة أثناء المذاكرة.

- الابتعاد عن أي أشخاص يوجه كلاما سلبيا عن مادة دراسية معينة.

-احيانا من العجلة والتوتر والخوف من عدم قدرتنا على الانتهاء من المذاكرة قبل الامتحان نحاول الحفظ بدون فهم والنتيجة انه اثناء حل الامتحان وقراءة بعض الاسئلة نشعر اننا قمنا بمذاكرة المعلومة لكنها غير واضحة بعقلنا.

- قم باستغلال اللاوعي فى المواد الصعبة، فعليك بقراءة أي جزء لا تستطيع أن تفهمه أو تحفظة قبل النوم مباشرة وعند الاستيقاظ من النوم.

- تعلم نفس المعلومة بطرق مختلفة، لأن التنوع في وسائل التلقي يحفز أماكن جديدة في المخ، ما يجعل فهمنا للمعلومة أكبر والاحتفاظ بها لمدة أطول مثل المذاكرة من "الكتاب، ملخص، مصادر من النت، اشرح الدرس لشخص، حل أسئلة عن الدرس".

- ذاكر أكثر من مادة في اليوم، لأن العقل يعمل بكفاءة أكثر إذا ذاكرت موادا متعددة في اليوم.

- اجلس في مكان هادئ أثناء المذاكرة وأغلق الهاتف المحمول.

- تعلم طريقة الاختصار فهى مفيدة أثناء وجود كمية ضخمة من المعلومات نريد أن نتذكرها بوضع كلمات مختصرة عن الموضوع نستطيع من خلالها استدعاء جميع المعلومات.

- اكتب مخاوفك قبل الامتحان فى ورقة، لأن الكتابة التعبيرية تحسن الذاكرة والأداء، لأنها تخلق متنفسا للأفكار والمشاعر السلبية.

- اختبر نفسك باستمرار بعد استذكار كل درس.

- اقرأ بصوت مرتفع لأن المعلومة تدخل للمخ مرتين مرة بالسماع ومرة بالنظر.

- من الضروري أخذ راحة بانتظام لتعزيز التركيز والإنتاجية.

- كافئ نفسك بعد المذاكرة لتحفيز عقلك على التعلم.

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