في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات.. تطبيقات تحقق الراحة لهم

يعاني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة التعامل في بعض الأماكن و الطرق العامة، ومعرفة اتجاهات الطرق، وتتيح التكنولوجيا تطبيقات تحقق الراحة للمعاقين في التعامل مع مختلف مجالات الحياة، ومن ضمن هذه التطبيقات كما ذكرها موقع "disability horizons":

- "دراجون ديكتيشن" للتعريف الصوتي:

من خلال هذا التطبيق يمكن تحويل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر إلى ميكروفون لاسلكي، لسماع المحتوى بدلا من قراءته، حيث يمكن إنشاء رسالة نصية عن طريق التحدث إلى الجهاز، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها بنفس الطريقة ويساعد ذلك الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية.

كما يمكن من خلال هذه التطبيق استخدام السماعات والقيام بعدة أنشطة دون الاحتياج لاستخدام يديك.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس"، من تحميل البرنامج بإسم "دراجون ديكتيشن"، أما بالنسبة لأجهزة الأندرويد، فهي تسمى "دراجون ريموت ميكروفون" وكلاهما يتم تحميله مجانا.

-تطبيق "Talkit":

وهو تطبيق مبتكر لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات اللغة والنطق للتواصل مع الآخرين، حيث يترجم النطق غيرالمفهوم إلى كلام مفهوم، حتى نستطيع فهم ما يقصدون قوله رغم عائق الكلام، حيث يعمل هذا التطبيق مع أي لغة، ويعمل من خلال تعلم خطابات نمط المستخدم أولا، ومن ثم إنشاء قاموس نطق شخصي، ثم يقوم التطبيق بالتعرف على الكلام أوالنطق غير المفهوم وترجمته إلى كلام مفهوم.

-"قارئ الإصبع":

إن "Finger Reader"، هو أداة يمكن ارتداؤها للمساعدة في قراءة النص حيث إن لديها وظيفتين: الأولى لمساعدة ضعاف البصر في قراءة النص المطبوع على كتاب أو على جهاز إلكتروني، والثانية لاستخدامها كأداة ترجمة للغة.

يمكن للمستخدم ارتداء هذا الجهاز على إصبعه ومن ثم توجيهه على النص، ستقوم الكاميرا الصغيرة الموجودة على قارئ الإصبع بعملية مسح للنص ومن ثم قراءة الكلمات التي يتم كشفها بشكل صوتي.

كما أنه يخطر القارئ عن طريق الاهتزازات عندما يكون في بداية السطر أو في نهاية السطر أو عند الانتقال إلى سطر جديد، وكذلك عندما يتحرك المستخدم بعيدا عن النص.

- تطبيق للرحلات "Trip Trip Hurray":

يساعد هذا التطبيق ذوي الإعاقة للسفر والتنقل بكل سهولة فهو منصة للسفر والرحلات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمكنك من البحث بسرعة وسهولة عن أماكن الإقامة، والنقل العام، والمزارات، والمحلات التجارية، والمطاعم والخدمات.

- "Axs map":

يعاني البعض من الأماكن الغير مجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات مثل السلالم المتحركة والمصاعد، ويكون هذا مصدر إزعاج للأشخاص الذين يحتاجون إلى كرسي متحرك للتحرك والتنقل بحرية، إن "خريطة إكس" تحمل معلومات عن الأماكن التي يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى كرسي متحرك الوصول إليها، والحمامات في الأماكن العامة مثل المطاعم والفنادق ومراكز التسوق.

كما تحتوي الخريطة على معلومات حول مدى إرضاء تصميم هذه المرافق للأشخاص الذين يحتاجون إلى كرسي متحرك، باستخدام تقييم النجوم.

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