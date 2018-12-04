رانيا يوسف: "بنتي ضربت شاب قال كلام بايخ عن فستاني"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن ابنتها الصغيرة أخبرتها أنها ضربت أحد الشباب بسبب سخريته من فستانها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت "رانيا" خلال حوارها في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "DMC": "لاقيت بنتي جاية بتقولي يا ماما أنا فيه واحد قالي كلام بايخ عن الفستان اللي كنتي لبساه فمسكته ضربته"، موضحة أنها هدأت ابنتها وحذرتها من الإقدام على هذا الفعل مرة أخرى.

وتابعت: "بقعد مع ولادي على طول بعد الواقعة أقولهم، مامي بتحبكم، ومش هتعمل أي حاجة تضركم".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتلق أي تعليقات من الحاضرين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على الفستان المثير للجدل، حيث اتجهت إلى "الحمام" من أجل تعديله قبل دخول القاعة، وبالتالي كان الفستان ليس به أي شيء بعد ذلك.

وأضافت رانيا: "كل اللي علقوا عليه قالولي فستانك حلو أوي، وأنا قولتلهم ميرسي"، وعندما عادت إلى منزلها وجدت هجومًا شديدًا على السوشيال ميديا.

وتابعت: "شوفت الصور اللي متصورة من ورا قولت لا عندهم حق، الصور وحشة فعلا".

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