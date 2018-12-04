رانيا يوسف: "كل أصدقائي والفنانين في المهرجان قالولي فستانك حلو أوي"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتلق أي تعليقات من الحاضرين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على الفستان المثير للجدل، حيث اتجهت إلى "الحمام" من أجل تعديله قبل دخول القاعة، وبالتالي كان الفستان ليس به أي شيء بعد ذلك.

وأضافت "رانيا"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر": "كل اللي علقوا عليه قالولي فستانك حلو أوي، وأنا قولتلهم ميرسي"، وعندما عادت إلى منزلها وجدت هجومًا شديدًا على السوشيال ميديا.

وتابعت: "شوفت الصور اللي متصورة من ورا قولت لا عندهم حق، الصور وحشة فعلا".

​