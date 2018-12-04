رانيا يوسف عن فستانها: "أنا مش بنت إمبارح عشان أعمل شو"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم ترتدي الفستان الذي حضرت به حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لغرض الشهرة، مضيفة: "أنا مش بنت إمبارح عشان أعمل كدة للشو وأقولهم أنا موجودة".

وأضافت "رانيا"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية "، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر": "المذيعة كانت في ظهري بتقولي الفستان والبطانة اترفعت قولتلها خليكي في ظهري لحد ما ادخل التواليت".

وتابعت أنها اشترت الفستان من إحدى الدول العربية ولم يظهر فيه أي مشكلة، مضيفة: "كنت برفع الفستان في المهرجان خايفة للبطانة تمسك".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتلق أي تعليقات من الحاضرين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على الفستان المثير للجدل، حيث اتجهت إلى "الحمام" من أجل تعديله قبل دخول القاعة، وبالتالي كان الفستان ليس به أي شيء بعد ذلك.

وأضافت "رانيا: "كل اللي علقوا عليه قالولي فستانك حلو أوي، وأنا قولتلهم ميرسي"، وعندما عادت إلى منزلها وجدت هجومًا شديدًا على السوشيال ميديا.

وتابعت: "شوفت الصور اللي متصورة من ورا قولت لا عندهم حق، الصور وحشة فعلا".

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