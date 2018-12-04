نانسي عجرم ترتدي زيا موحدا مع أطفالها في أحدث صورة لها

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة تجمعها مع أطفالها "ميلا وايلا".
وظهرت مع أطفالها مرتدية الملابس نفسها، وحرصوا على إخفاء وجوهن بـ"ماسك تنكري"، وانهالت التعليقات على الصورة حيث ذكر أحد متابعيها، "إيه الجمال ده"، وقالت أخرى، "ربنا يحفظكم".
وكانت الفنانة نانسي عجرم، قد أعلنت عن حملها للمرة الثالثة، وطلبت من جمهورها مساعدتها في اختيار اسم طفلتها المقبلة، وأشارت إلى أنها وقعت في حيرة لحسم هذا الموضوع.
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