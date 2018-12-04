- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، واقعة اعتداء بالضرب والتحرش تعرض لها طفل بمرحلة رياض الأطفال، بإحدى المدارس الخاصة في الهرم.
وذكرت والدة الطفل المعتدى عليه في منشور لها: "لما ابني في كي جي يرجع لي كده، ولما يدخل الحمام يعمل بول بالدم، ولما أروح المدرسة أقولهم ابني إزاي يرجع كده يقولوا لي منعرفش تلاقي ابنك مريض، وخدت ابني عملت له تحليل دم وبول وطلع نزيف في البول بسب تكسير لكرات الدم وكدمات وتجمع دموي ونزل الدم في البول من كتر الضرب".
وتابعت: "طلع اللي ضرب ابني ولد في 2 إعدادي كان بيحاول يتحرش بابني ولما حاول ابني يدافع عن نفسه الولد موته من الضرب والشلاليت والحمد لله معرفش يعمل فيه حاجة، وصاحب المدرسة يقولولي ابنك مريض ومحصلش حاجة جوه المدرسة وأنا مستلماه من مشرفة الباص بالحالة دي".
وأوضحت أم الطفل أنها حررت محضرًا بالواقعة ولكن قامت إدارة المدرسة بإغلاق الكاميرات لعدم إثبات الواقعة كما ذكرت.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| طفل في رياض الأطفال يتعرض لمحاولة التحرش على يد طالب "إعدادي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .