صيني يصفع طفلته بشكل مفاجئ أثناء التزلج على الجليد

اعتدى أب على ابنته بالضرب أثناء تزلجهما على الجليد، وصفعها بقوة على وجهها بالصين.
وبحسب مقطع فيديو نشره موقع "لايف ليك"، ظهر الأب وهو يمسك ابنته يعلمها كيفية التزلج على الجليد وفجأة اعتدى عليها بالضرب، وكادت الطفلة تسقط من قوة الضربة.
ولم يتضح أسباب لجوء الأب إلى صفع ابنته بشكل مفاجئ، ووفقا للموقع أكد العاملون في حلبة التزلج على الجليد إن الشرطة أكدت أن الشخصين هما أب وابنته.
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