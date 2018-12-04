بالصور| منهم بيل جيتس.. مشاهير مليارديرات عن قيادة السيارات "مبيعرفوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

طالما عُرف عن المشاهير وخاصة الفنانين امتلاكهم للسيارات الفارهة، حيث تعد القيادة أحد الأمور الممتعة لدى الكثيرين، إلا أن هناك بعض المشاهير حول العالم رغم امتلاكهم لسيارات فارهة لا يعرفون القيادة.

وهؤلاء أبرز المشاهير والنجوم الذين يمتكلون سيارات ولا يجيدون القيادة، وفق ما نشره موقع "therichest":

1- بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.

2- بيلا ثورن ممثلة ومغنية، ولدت في فلوريدا، ومن أشهر أفلامها The Duff.

3- إلفيس كوستيلو هو موسيقي ومغني إنجليزي، ومن أشهر أغانيه Accidents Will Happen.

4- جاستن بيبر أحد أشهر مغني بوب وآر أند بي معاصر، وممثل، بدأ الغناء في عام 2007، حيث اكتشفه مدير المواهب سكوتر براون والذي أصبح مدير أعماله مستقبلاً.

5- روبرت باتينسون هو الممثل البريطاني الشهير الذي لعب دور البطولة في فيلم "Twilight".

6- الكاتبة الأمريكية باربرا والترز، هي أحد أشهر الكتاب في أمريكا، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية الصباحية.

7- لينا دونهام هي ممثلة وكاتبة أمريكية ولدت في 1986 في مدينة نيويورك، ومثلت في فيلم Tiny Furniture.

8- دانيال رادكليف هو ممثل إنجليزي قام بأداء دور البطولة في الشخصية الخيالية السينمائية harry potter.