محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: فاطمة خالد ورشا المنيري وبسمة مشالي هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم نشرة الموضة يوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الموضة| هيفاء بـ"جامبسوت" ومنة بفستان قصير.. و"الحمار الوحشي" صيحة الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .