طفل يبلغ 8 سنوات يجمع ثروة تقدر بـ22 مليون دولار من داخل بيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

يحلم معظم الناس بالوصول إلى امتلاك مليون دولار خلال حياتهم، ويبحث البعض عن طرق للعمل وكسب المال للوصول لهذا الهدف، إلا أن استطاع طفل يبلغ 8 سنوات إلى الوصول لهذا الهدف وفي فترة قياسية، بل كون ثروة تقدر بـ22 مليون دولار، وذلك من خلال "يوتيوب"، وفقًا لمجلة "فوربيس" الأمريكية.

ملك الطفل ريان قناة على يوتيوب تدعى "Ryan ToysReview"، أنشأها والداه له منذ 3 سنوات، تحديدًا في مارس 2015، ليقوم من خلالها بتقييم ألعاب الأطفال.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية، أن ريان يحتل المرتبة الأولى ضمن الأعلى أجرًا على يوتيوب، إذ وصل دخله السنوي إلى 22 مليون دولار، جاءت جميعها، باستثناء مليون واحد، من الإعلانات التي تسبق الفيديوهات الخاصة به، بالإضافة إلى الفيديوهات التي يدعمها رعاة.

ومنذ انطلاق قناة ريان، وصلت عدد المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة به إلى 26 مليار مشاهدة، فيما يتابعه نحو 17,3 مليون شخص حول العالم.

ولدى سؤال ريان عن سبب متابعة الناس للفيديوهات الخاصة به، أجاب قناة "إن بي سي" قائلا: "لأنني مسلٍ ولأنني مضحك".

ولأن ريان لا يزال طفلًا، فإن 15% من دخله يجب أن يوضع في حساب بنكي لا يسمح له باستخدامه إلا بعد أن يبلغ الـ 18 من العمر.