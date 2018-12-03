هذا هو الوقت الكافي للاحتفاظ بالطعام داخل العبوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يلجأ البعض إلى وضع الأطعمة في عبوات خاصة لحفظ الأطعمة ساخنة أوباردة وربما لمنعها من التلف، لكن هذه العبوات لا تضمن عدم تلف الأطعمة، في حال تركت بداخلها لوقت طويل.

وعندما يتعلق الأمر بتعبئة الحليب والعصائر واللبن، فالأمور على ما يرام، طالما أن درجة حرارة حافظة الطعام لا تزيد عن 40 درجة مئوية، وللتأكد من ذلك، يُنصح بوضع الحافظة في الثلاجة طوال الليل، قبل وضع الأطعمة والمشروبات بداخلها.

أما لحفظ الأطعمة الساخنة، يجب تدفئة الوجبة في البداية إلى درجة الحرارة المطلوبة، ومن ثم وضعه داخل الحافظة، للحفاظ على درجة حرارته لأطول فترة ممكنة.

وتنمو البكتيريا بشكل أسرع عندما يكون الطعام دافئاً، لذلك يجب أن لا تزيد فترة حفظ الطعام عن 3 ساعات، ويجب تسخين الحافظة قبل وضع الطعام بداخلها، وغالباً ما يتم تخطي هذه الخطوة، لكنها أساسية للحفاظ على الطعام، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".\

- غلي كمية مناسبة من الماء.

- تعبئة حاوية الطعام بالماء المغلي مع تغطيتها.

- انتظر خمس دقائق أثناء تسخين الطعام.

- أفرغ الحاوية من الماء.

- ضع وجبات الطعام داخل الحاوية الساخنة.