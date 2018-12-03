محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق: يعتبر كثيرون أن أعمال تنظيف المنزل هي مجهود ورتيني يبعث على الملل والتعب، خصوصا إذا كانوا يمارسون هذه الأعمال بصفة يومية، لكن من الآن يمكنكم التفكير بطريقة مختلفة في الأعمال المنزلية فهي وسيلة ممتازة لحرق الدهون والسعرات الحرارية.

فكل عمل من أعمال المنزل يعتبر بمثابة تمرين رياضي يحرق الدهون ويعمل في الوقت نفسه على إعادة تشكيل وبناء العضلات، وفيما يلي تفصيل بمعظم الأعمال المنزلية والكمية التي تحرقها من السعرات الحرارية، كما يذكر موقع "HFR". لمتابعة باقي الموضوع تابع موقع "كونسلتو":

شكرا لقرائتكم خبر عن نظف منزلك واحرق الدهون.. إليك السعرات التي تفقدها في الأعمال المنزلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .