كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - تعليق آمنة نصير على قرار جامعة الأزهر بمنع قياداتها من الظهور الإعلامي

معتز عوض

أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن دهشتها بقرار جامعة الأزهر بمنع قياداتها من الظهور الإعلامي دون الحصول علي ترخيص مسبق.

وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، إن القرار يربك الأساتذة في أداء دورهم، معقبة: «الناس لها حق في علم الأستاذ الجامعي، سواء في منتديات أو محاضرات أو في التليفزيون».

وأضافت أستاذ العقيدة، «أنا مندهشة من قرار رئيس الجامعة بمنع الأساتذة من الظهور الإعلامي دون ترخيص لأنه قرار مربك»، مطالبة «بدلًا من أن يغلق الأبواب أمام العلماء التي يجب أن ينتفع به القاعدة العريضة من الشعب المصري، كانوا يبحثوا عن ما يقدمونه من جديد للمجتمع علي ضوء ما قدمه العلماء العظماء طوال القرون السابقة، وتركوا لنا تراثًا عظيمًا».

وتابعت: «كنت أود من رئيس جامعة الأزهر أن يشجع الأساتذة وأهل الاختصاص في الفقة على أن يقدموا الاجتهادات للقضايا المستحدثة، ويقدموا كل ما هو جديد للمجتمع المعاصر، لأن كل يوم فيه جديد في الحياة، بدلًا من القيود التي وضعها أمام الأساتذة».