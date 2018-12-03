كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - فرقه "شارموفرز" تستعد للإحتفال بالكريسماس في حفل ضخم بالقاهره

تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بأعياد الكريسماس مع جمهورها في القاهرة، عبر حفل غنائي كبير بمشاركة المطرب محمود العسيلي، وفرقة ديسكو مصر وفرقة براس ساوند، على مسرح نادي المهندسين، في يوم احتفالي طويل يبدأ من الرابعة مساء الخميس 20 ديسمبر.

وتعيد هذه الإطلالة شارموفرز إلى جمهورها المصري بعد تمثيلها مصر بأولى حفلاتها الغنائية في المغرب الشهر الماضي، بوضعها مسك الختام على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، والذي احتضن أكثر من خمسين فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما تأتي وسط انشغال الفرقة في الوقت الحالي بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، المقرر ظهوره للنور بدايات العام المقبل.

وتعتبر جملة "نحن سعداء بسبب الموسيقى"، هي الرسالة التي تحملها فرقة شارموفرز منذ بداية رحلتها الفنية منذ 6 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقى الريجى ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسى على روح الإيقاعات والأداء الغنائي الحي المفعم بالطاقة والحيوية، أطلت بأولى ألبوماتها "بارانويا" منذ ثلاثة أعوام، وضم في جعبته 8 أغنيات، أبرزها "مش فارقة" و"البوكسر" و"خلاص هسيطر"، كما اقتحمت مجال السينما بعدة أعمال غنائية، منها "هيبتا" و"قرد وللا مانكي" و"إيزى ماني"، وتحضر حاليًا لإطلاق ألبومها الثانى "انفصام" المقرر ظهوره للنور بدايات العام المقبل، وأطلقت منه حتى الآن أغنيتين بشكل مصور، "زامبا" و"مفتقد الحبيبة"، كما حصلت شارموفرز على لقب أفضل باند غنائى بالشرق الأوسط لعام 2017، ضمن جوايز "ميما".

في حين تعتبر ديسكو مصر من أبرز تجارب المزيكا الإلكترونية الجديدة في مصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" الإلكترونيك ميوزيك لأشهر الأغانى العربية و"الإفيهات" القديمة بشكل موسيقي عصري، فيما يشبه إحياء للنوستالجيا، منها مقطوعة "عاشور عاشور" من فيلم الناظر، و"كاجولوه"، و"على ورق الفل دلعني" وإعادة تقديم أغنية "3 دقات".