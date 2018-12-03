كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - هشام سليم في صراع مع أمير كراره في "كلبش٣"

كشف المخرج بيتر ميمي عن شخصية "أكرم صفوان"، وهي الشخصية التي ستواجه بطل العمل "سليم الأنصاري" والتي يجسدها النجم أمير كرارة، بعدما شوق الجماهير الأيام الماضية عن هوية الشخصية.

وقال "بيتر" - خلال صفحته على فيس بوك- إن النجم الذي سيقدم شخصية "أكرم صفوان" في الجزء الثالث من مسلسل كلبش هو الفنان هشام سليم.

وشوق بيتر ميمي أمس جمهور المسلسل عن طريق وضع علامة استفهام على صورة بجانب صورة سليم الأنصاري، ليتساءل الجمهور حول الشخصية التي ستقف أمامه على غرار "عاكف" الشخصية التي قدمها الفنان هيثم أحمد زكي، في الجزء الثاني و"زناتي" الشخصية التي قدمها الفنان محمد دياب في "الجزء الأول من العمل.