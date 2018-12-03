كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - خالد ارجنيش يصل القاهره لتصوير فيلم "كازابلانكا"

احتفل النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور بأول أيام تصوير النجم التركي خالد أرجنيش الشهير بالسلطان سليمان الذى يشارك فى فيلم "كازابلانكا"، وذلك في أحد فنادق التجمع الخامس.

وحضر الاحتفال زوجة النجم أمير كرارة ومديرة أعمال النجم خالد أرجنيش ومصمم مشاهد الآكشن "داني" والمخرج بيتر ميمي.

"كازابلانكا" بطولة "أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش"، والنجم المغربي "محمد مفتاح"، والنجم التركي "خالد أرجنيش".

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف الطاهر"، مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".