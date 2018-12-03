كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - الدماطي: كليوباترا السابعة كانت أسطورة للجمال

معتز عوض

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الاثار الاسبق، إن الملكة كليوباترا السابعة بنت بطليموس الثاني عشر، وهناك خلاف على والداتها، وهناك بعض المؤرخين يقولون أنها بنت الملكة كليوباترا السادسة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الي يبث على شاشة " اليوم"، أن كليوباترا أسطورة لا تعدم الحيلة ، وكانت ملكة الجميلات والملكات ".

وتابع الدماطي، ان كليوباترا السابعة كانت تتميز بإتقان عدد من اللغات مثل اليونانية والمصرية القديمة.

وأوضح وزير الاثار الاسبق، أن كليوباترا السابعة تمكنت من الانفراد بالحكم لفترة.

وكشف الدماطي أن الملكة كليوباترا استطاعت غزو قلب يوليوس قيصر