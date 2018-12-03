كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - "عنايت" عن أمطار الإسكندرية: " كل مرة نغير المحافظ ولانغير العربية"







معتز عوض انتقد الإعلامي جمال عنايت تعرض محافظة الإسكندرية للامطار الغزيرة والسيول اليوم الاثنين، مضيفا أنه من المتوقع خروج بعد المطالبات بتغير المحافظ". وقال عنايت خلال برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، كل مرة بنطالب بتغير السواق عمرنا مافكرنا نصلح العربية". وطالب عنايت بضرورة الاستعداد المسبقة لهذه الامطار الغزيرة التى ضربت عدد كبير من المحافظات، مما أدت لحدوث شلل تام بالشوارع والطرق".

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