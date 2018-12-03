كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - مكرم محمد معلقا على إهانته جواز السفر المصرى: "حماقة"

معتز عوض

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مخاطبته للهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة mo4 المالكة لموقع الفصلة على خلفية التجاوزات غير المهنية وإهانته جواز السفر المصرى، قائلا:" دي حماقة".

وأضاف " مكرم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": فترة الفوضى التي مرت بها مصر انتهت ولن نسمح باستمرارها لأننا لو صبرنا على تجاوزات الإعلام فإننا نهدم مصر .

وتابع: دي حماقة، وتلاحقنا تهمة كاذبة بأننا نقتل الرأي الآخر وحرية الإبداع، ولكن حرية الإبداع قد تهدم وتؤثر سلبيا في بعض الأحيان، مؤكدا أنه من حق الجميع الانتقاد ولكن لابد من التأني لاستبيان الحقيقة ونحن لا نغلق الطريق أمام حرية التعبير ولكننا نسعى إلى تغطية إعلامية مهنية.