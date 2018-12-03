كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - أحمد موسي: الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مشاركة بمعرض إيديكس

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية في غاية الأهمية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة ممثلة في المعرض بـ 42 شركة أمريكية ويليها فرنسا بـ 38 شركة.

وقال " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا 376 شركة عالمية مشاركة في معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، ويعتبر هذا المعرض أكبر معرض في الشرق الأوسط".

وتابع:" يشارك في المعرض 10 وزراء دفاع وعدد من رؤساء الأركان ووزارء الإنتاج الحربي، وهذا المعرض ضخم للغاية، حيث يتم عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع فيه".