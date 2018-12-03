كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - عمرو سلامه يحتفل بمرور ١٠ سنوات علي إخراجه فيلم "زي النهارده "





احتفل المخرج عمرو سلامة بذكرى مرور 10 سنوات على فيلمه "زي النهاردة" والذي يمثل أولى تجاربه الإخراجية، ونشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". وعلق على الفيديو قائلاً "النهاردة أدركت إن عدى بالظبط عشر سنين على أول فيلم أخرجه، وحسيت بنوستالجيا جمة لأيامه، الطموح، والتحمس، والطاقة والمتعة في كل لحظة في صنعه، وده من المشاهد اللي بحبه فيه". يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة الفنية مسلسل "طايع" بطولة الفنان عمرو يوسف والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

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