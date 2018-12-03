كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 11:08 مساءً - الكرة الذهبية - هازارد في المركز الـ 8

هازارد

أعلنت مجلة الفرانس فوتبول، رسميا، حصول البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، على المركز الـ 8 في قائمة أفضل اللاعبين لجائزة للكرة الذهبية المقدمة من الفرانس فتبول لعام 2018.

ونجح إدين هازارد في قيادة منتخب بلاده للحصول على برونزية كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 على حساب نظيره منتخب إنجلترا.

وحصل "هازارد" على 119 نقطة في التصويت الذي أجرته المجلة الفرنسية التي تمنح الجائزة.

وتعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم والتي يتنافس عليها 30 لاعبا من بينهم الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.