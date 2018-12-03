كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - أحمد موسي: أوربا تشتغل بمظاهرات جديدة فى هولندا وبريطانيا

معتز عوض

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد إضراب سائقي التاكسي في لندن، بسبب تعرضهم لمشاكل في عملهم.

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "سائقو الإسعاف في فرنسا خرجوا في تظاهرة في فرنسا لمطالبة الرئيس الفرنسي ماركون بالتراجع عن قراراته فيما يتعلق بالزيادة في الوقود".

وتابع: "أصحاب السترات الصفراء سينزلون في مظاهرات في هولندا السبت المقبل".